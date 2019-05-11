صادقون: جولة ثانية لإعادة إنتخاب رئيس لجنة الأمن النيابية

2019/05/11 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، اليوم السبت، عن جولة ثانية لانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، لحسم المنافسة مع سائرون.





وقال البلداوي في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاصوات التي حصل عليها مرشح تحالف سائرون النائب محمد رضا تساوي التي حصل عليها مرشحنا النائب عدنان فيحان (رئيس الكتلة) لمنصب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية”.





وأشار الى ان “الجولة المقبلة ستشهد اعادة التصويت على الرئاسة وحصر المنافسة بين الطرفين السبت المقبل لحسم الموقف بالطرق الدبلوماسية”.





وتابع البلداوي، ان “كتلتي صادقون وسائرون يتعاملان مع الموقف بروح ديمقراطية وهما بانتظار حسم الموقف من قبل اللجان”، مبينا ان “رئاسات اللجان مرتبطة ايضا بإكمال الوزارات المتبقية”.





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