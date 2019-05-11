الحكمة النيابية تحذر مفوضية الانتخابات من القفز على القوانين وتتوعد بإستجوابها

2019/05/11 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حذرت كتلة الحكمة النيابية، المفوضية العليا للانتخابات، من القفز على القوانين ومشروع الموازنة العامة لأغراض مريبة وغير معروفة النوايا، فيما توعدت بإستجوابها.

وقال رئيس الكتلة النائب فالح الساري في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دعوة مفوضية الانتخابات للتعاقد مع عاملين جدد وإدخال بيانات لمتعاقدين غير موجودين في عمل المفوضية وترك اصحاب العقود السابقة فيها مخالفة قانونية صريحة لموازنة 2019، حيث ما جاء في الموازنة التجديد للمتعاقدين السابقين وليس التعاقد من عاملين اخرين من مقربيها ومن أبناء المسؤولين لغايات سياسية ومبيته ستكون نتائجها خطيرة”.

ودعا الساري، مفوضية الانتخابات، الى “التراجع عن قرارها الذي أصدرته الخميس الماضي وعدم تمرير اشخاص غير قانونيين بدلا عن مئات المتعاقدين السابقين الذين ينتظرون انهاء ملفهم واعادتهم للعمل”.

وتابع، “ستكون لنا كلمة ولن يمر هذا الامر حيث سنعد لاستجواب المفوضية على هذا الخرق الواضح بالاضافة الى خروقات اخرى مسجلة لدينا داخل مجلس النواب ان استمرت بخرقها هذا وتجاوزها ما اقر في قانون الموازنة العامة”.

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