2019/05/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بين القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي ، ان جيش المهدي الذي شكله زعيم التيار مقتدى الصدر عام 2003 نجح بضرب اكبر قيادات في تنظيم القاعدة وساهم باستباب الامن في بغداد ايام مثلث الموت جنوب العاصمة.

وأكد الزاملي في لقاء متلفز تابعته "سكاي برس" ان اغلب مقاتلي الحشد الحاليين كانوا بج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: جيش المهدي قدم دوراً لا ينسى.. وأغلب مقاتلي الحشد الحاليين كانوا ضمن صفوفه) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: جيش المهدي قدم دوراً لا ينسى.. وأغلب مقاتلي الحشد الحاليين كانوا ضمن صفوفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).