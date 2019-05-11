2019/05/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أنها أنجزت مسودة قانون مكافحة التبغ، بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة، في بيان: "بدعم وتوجيه من قبل وزير الصحة والبيئة، علاء الدين العلوان، أنجزت وزارتا الصحة والبيئة، والمالية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ممثلةً ببرنام...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرائب تشمل التبغ .. في اجراء حكومي غير مسبوق...) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضرائب تشمل التبغ .. في اجراء حكومي غير مسبوق...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).