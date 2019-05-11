الجيش السوري يدخل الحدود الإدارية لمحافظة ادلب

2019/05/11 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت وسائل إعلام سورية، السبت، ان الجيش السوري دخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة ادلب.ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر امنية إن “الجيش السوري دخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة ادلب وبسط سيطرته على قريتي العريمة وميدان غزال شرق قرية الكركات بعد مواجهات مع إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في المنطقة”.انتهى 25 تد

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