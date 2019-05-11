2019/05/11 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نادي الزوراء يغادر الى محافظة البصرة استعداداً لمواجهة البحري

11/05/2019 15:25:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

غادر وفد نادي الزوراء، السبت، الى محافظة البصرة استعداداً لمواجهة البحري في ختام مباريات الاسبوع السابع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، غداً الاحد.

فريق النوارس اجرى مرانه خلال الايام الماضية، من اجل التجهيز لموقعة ملعب الفيحاء، حيث يأمل النوارس بتناسي خروجه الاسيوي والتركيز في بطولة الدوري الممتاز لتعويض ما فاته خلال الفترة الماضية والمنافسة على مراكز المقدمة.

ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يقف البحري في المركز الاخير برصيد 16 نقطة.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الزوراء بهدفين لهدف.

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