2019/05/11 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امهل النائب عن كتلة سائرون النيابية جواد الموسوي، السبت، امينة بغداد ذكرى علوش شهرا لاستكمال المشاريع المتلكئة، فيما هدد بجمع تواقيع لاقالتها من منصبها.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "امانة بغداد تمارس الانتقائية في تقديم خدماتها لمناطق العاصمة"، مبينا ان "امينة بغداد تقدم خدمات الامانة حسب مصالحها وارضاء لكل من يضغط عليها ويهدد كرسيها وليس حسب الاحتياج ومهنية العمل".

واضاف ان "شوارع مدينة الصدر تشكو الاهمال وعدم الاكساء منذ اكثر من عشرة سنوات"، لافتا الى ان "الخطة التي اعدتها الامانة لاكساء بعض مناطق مدينة الصدر لعام ٢٠١٩ لم يباشر بها على الرغم من وصولنا الى منتصف السنة ".وحذر الموسوي "ان لم يتم الشروع بتنفيذ هذه الخطة خلال شهر واحد سنضطر الى جمع تواقيع في مجلس النواب لاعفاء امينة بغداد على خلفية عدم تنفيذ الخطط وسوء ادارة ملف الخدمات في الامانة وامور اخرى سنبينها للجمهور لاحقا".

ووصفت امانة بغداد، في وقت سابق، عمليات الاكساء التي تنفذها في شوارع العاصمة بأنها "جيدة"، عازية التخسفات التي تحدث فيها الى الحمولات الكبيرة للشاحنات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي يمهل امينة بغداد شهرا لاستكمال المشاريع ويهدد باقالتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي يمهل امينة بغداد شهرا لاستكمال المشاريع ويهدد باقالتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).