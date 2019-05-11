عشريني ينتحر بالقاء نفسه من أعلى بناية شاهقة وسط اربيل

2019/05/11 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم السبت ان شابا اقدم على الانتحار بالقاء نفسه من اعلى سطح بناية وسط مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الشهود اليوم، ان شابا يبلغ من العمر حوالي 20 عاما مهنته عامل القى بنفسه من اعلى بناية تتألف من 9 طوابق في وسط اربيل ليفارق الحارة في الحال.

واضاف الشهود ان سيارات الاسعاف نقل الجثة بينما فتحت قوات الشرطة تحقيقا بالحادث.

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