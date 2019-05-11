التميمي تكشف ما تبقى من اموال موزانة 2019 بعد تمويل الموازنتين الجارية والاستثمارية

2019/05/11 | 15:28

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، السبت (11 أيار 2019)، عن الرصيد المتبقي من موازنة 2019 بع...





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