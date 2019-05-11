السكك الحديد ترفع (25) معبر غير نظامي في منطقة سكك السماوة

2019/05/11 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، السبت، أزالة (25) معبر غير نظامي في سكك منطقة السماوة وتأهيل قطارات المسافرين داخل معاملها.وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، انه "تطبيقاً للمادة 154 من قرار مجلس الوزراء بازالة التجاوزات على الاراضي استنفرت الكوادر الهندسية والفنية لمنطقة سكك السماوة جهودها بازالة 25 معبر غير نظامي بين محطتي قطار السماوة والدراجي الواقعة ضمن حدود المنطقة بالاضافة الى تأهيل شاحنات احواض نقل مادة النفط وشاحنات الحنطة وتفريغ الحجر".

يذكر ان منطقة السماوة بادرت مؤخرا بتشغيل مفاصل قطاع محطة قطار الخضر وصيانة خطوط السكك لرفع كفائتها ولتامين سرعة القطارات من اجل سير آمن ومريح لخدمة المواطنين.

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