نائب ينتقد محاكمة ناشطة موصلية تطوعت لرفع جثث من تحت الركام بالمدينة

2019/05/11 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب محمد الكربولي، السبت، تقديم ناشطة موصلية تطوعت لرفع الجثث من تحت الركام في الموصل، الى المحاكم.وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر، "سرور عبد الكريم هي ناشطة موصلية بادرت بتكوين فريق من المتطوعن لرفع الرفات المدفونة تحت ركام الموصل".واضاف ان "عبد الكريم ستقدم للمحاكمة بأمر سابق من المحافظ المقال بحجة العمل بدون استحصال موافقات من المحافظ"، متسائلا "بأي منطق يتحدثون".

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