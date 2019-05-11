2019/05/11 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر رئيس جمعية الصناعات النحاسية الايرانية، اليوم السبت، أن الحظر الاميركي على الصناعات التعدينية لن يخلق مشكلة معينية باستثناء انه يفرض بعض المخاطر ونفقات التصدير.

وأوضح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: حظر الصناعات التعدينية لن يخلق مشكلة معينة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: حظر الصناعات التعدينية لن يخلق مشكلة معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).