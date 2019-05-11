هزة أرضية تضرب المناطق الحدودية الشمالية بين العراق وإيران

2019/05/11 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة ارضية متوسطة الشدة، المناطق الشمالية الحدودية الواقعة بين العراق وإيران.

واوضح المركز الاوروبي لرصد الزلازل في منطقة البحر الابيض المتوسط، ان قوة الهزة كانت خمس درجات فاصلة ثلاث على مقياس ريختر، وبعمق عشرة كيلومترات، وشملت المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وعلى مسافة ثمانين كيلومترا من محافظة السليمانية، ومئة كيلومتر من محافظة حلبجة، فيما أكدت مصادر محلية ان سكان تلك المحافظتين ومدن دربنديخان وكلار، وسيد صادق، وشارزور، شعروا بالهزة، فيما لم ترد انباء عن وقوع خسائر بالأرواح او إصابات بين السكان.

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