سياسي بريطاني يحذر ترامب من اعلان الحرب ضد الجمهورية الاسلامية

2019/05/11 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر العضو السابق في مجلس العموم البريطاني، والاعلامي المعروف، جورج كالواي، اليوم السبت، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، من تبعات اعلان حرب مباشرة ضد الجمهورية الاسلامية.

وقال كالواي في حديث نقلته صحيفة الاكسبرس، ان "ايران تمتلك "القوة العسكرية والارادة للقتال"، مشددا على ان "امتلاكها صدى ديني حول العالم سيؤهلها لشن حرب عالمية ضد المصالح الامريكية، حيث سيقاتل انصارها الولايات المتحدة في كل مكان ممكن".وتابع "هذه الحرب قد تبدا بشكل سريع جدا، وعلى الغالب ستبدا بفعل ايراني، فبالنسبة اليهم يا سيد ترامب، انت في حرب معهم مسبقا".انتهى...س ح

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