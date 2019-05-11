فرانكفورت يقترب من خطف لاعب ريال مدريد

2019/05/11 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اقترب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو، عقب نهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد عودة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لقيادة الملكي.وبحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن ماركوس يورينتي، قرر الرحيل عن النادي الملكي في الصيف المقبل.وأشارت الشبكة إلى وجود اهتمام ألماني بضم اللاعب، صاحب الـ24 عامًا، […]

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