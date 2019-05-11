40 ولاية أمريكية تقاضي شركة أدوية إسرائيلية بتهمة “التآمر الإجرامي”

2019/05/11 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..رفعت أكثر من 40 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة Teva الدولية لإنتاج الأدوية ومقرها في إسرائيل، متهمة إياها بـ “تآمر إجرامي” حققت من خلاله مليارات الدولارات.وتتهم الدعوى التي رفعتها الولايات الأمريكية اليوم السبت بعد تحقيق استمر خمس سنوات، الشركة بالوقوف وراء تآمر واسع بين منتجي الأدوية الجنسية لرفع أسعار منتجاتهم.وأكد […]

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