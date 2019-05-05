2019/05/11 | 16:11

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أعلن رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف، على صفحته في إنستغرام، عن وفاة أكبر معمر روسي، أباز إيليف، من قرية غولي الجبلية العالية، عن عمر ناهز 123 عاما.

وذكر يفكوروف، أن المعمر توفي في وحدة العناية المشددة في أحد مستشفيات إنغوشيا.

وقال: “غادرنا إلى العالم الآخر، أكبر سكان روسيا في السن، أباز إيليف، عن عمر ناهز 123 عاما.



لقد عايش المرحوم كافة التغيرات الحاسمة التي جرت خلال عدة عقود وأجيال.



كان عنده 8 أبناء و 35 حفيدا، و 34 من أبناء الأحفاد، وكذلك مجموعة من أحفاد الأحفاد”.

وكان الراحل رجلا طيبا يحب الحياة، عرفه يفكوروف، عن قرب، واقتنع أكثر من مرة بطيبة قلبه خلال اللقاءات الشخصية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تعازيه لأقارب وأصدقاء الفقيد.

ولد أباز إيليف في الأول من مارس عام 1896 في قرية غولي العالية بمنطقة جيراخ في إنغوشيا.

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