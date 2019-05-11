2019/05/11 | 16:14

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إيران تكشف عن فقدان 30 مليارًا من صادراتها غير النفطية

متابعة/ خطوة برس

كشفت إيران عن فقدان 30 مليارًا من أصل ما قيمته 40 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، الأمر الذي اعتبره الرئيس الإيراني حسن روحاني ”خيانة للدولة“.

وقال نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة في إيران حسين مير شجاعيان، اليوم السبت، إن ”30 مليار دولار من أموال التصدير (الصادرات غير النفطية) لم تعد إلى البلاد بأي شكل من الأشكال“

وبين لوسائل الإعلام الإيرانية، أن ”الحكومة الإيرانية واجهت مشاكل في بيع النفط بسبب العقوبات“، داعيًا القطاع الخاص للمساعدة ”من أجل إعادة عجلة التجارة الخارجية“.

وفي الـ8 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده قامت بتصدير ما قيمته 40 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، لكن 20 مليار دولار لم تدخل السوق المحلي.

واعتبر روحاني أن بعض المؤسسات التي لم تجلب الدخل من منتجات التصدير إلى السوق كانت مؤسسات عامة وخاصة، إنها ”خيانة خفية للدولة“.

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