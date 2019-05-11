مدرب البحري يقر بصعوبة مباراة الزوراء

2019/05/11 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد مدرب كرة البحري عبد اليمه ورور، أهمية مباراة فريقه التي يخوضها أمام ضيفه فريق الزوراء مساء الاحد المقبل على ملعب الفيحاء، واصفها اياها بالصعبة على كلا الفريقين في ظل الظروف التي تواجههما.وقال ورور لـ / المعلومة/ إن “مباراتنا مع الزوراء مهمة وصعبة وهي مباراة التعويض بالنسبة لكليهما بحسب وضع الفريقين الذي […]

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