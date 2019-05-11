كتلة دولة القانون : سنمضي لتقديم طلب استجواب وزير الخارجيـة الى رئاسة البرلمـان

2019/05/11 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون استكمالها جمع التواقيع اللازمة وصياغة الاسئلة المعدة لاستجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم ، مؤكدة مضيها لتقديم طلب الاستجواب الى رئاسة البرلمان لتحديد الموعد بأقرب جلسة مقبلـة.

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