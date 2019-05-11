زلزال بقوة 5.3 درجة يقع بالقرب من السليمانية

2019/05/11 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، إن زلزال قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية.وقالت الهيئة ” إن الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشعر به السكان في عدة بلدات أخرى”.وكانت وسائل إعلام في إيران المجاورة قالت” إن قوة الزلزال 5.1 درجة وهز بلدة ازغله الحدودية لكن لم ترد تقارير عن […]

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