تعرف على قوة وعمق الزلزال الذي ضرب كردستان

2019/05/11 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت 11 آيار/مايو، المنطقة الحدودية في إقليم كردستان مع إيران، دون سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار مادية.

ضرب زلزال بقوة 5.1 ريختر المنطقة الحدودية بين إيران وإقليم كردستان دون سقوط ضحايا

ووقع الزلزال وفق وسائل إعلام كردية، على مسافة 34 كيلومترًا جنوب غرب مدينة حلبجة، و80 كيلومترًا من مدينة السليمانية بإقليم.



فيما أعلن المركز الجيوفيزيائي لجامعة طهران، أن "زلزالًا بقوة 5.1 درجة على مقياس رختر، ضرب في الساعة 13:28 من هذا اليوم منطقة أزغلة في كرماشان وبعمق ثمانية كيلومترات".

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كما أعلن مركز رصد الزلازل الأوربي للبحر الأبيض المتوسط، أن "الزلزال كان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر وبعمق عشرة كيلومترات على الحدود بين العراق وإيران وعلى مسافة 80 كيلومترًا من مدينة السليمانية و34 كيلومترًا عن مدينة حلبجة".

وتسجل البلاد منذ أشهر هزات أرضية خفيفة في مناطق جنوب وشمال العراق، في ظاهرة غير مألوفة، تخلف أحيانًا أضرارًا مادية. وتتفاوت آراء المختصين حول أسباب الزلازل، حيث لا تصنف البلاد ضمن دول "خط الزلازل"، مع وجود آراء ترجح إمكانية تكرارها بشكل أكثر عنفًا.



في حين يعزو بعض رجال دين الظاهرة، إلى "كثرة الذنوب والمعاصي وتفشي الفساد".

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