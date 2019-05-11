2019/05/11 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الساعدي يبحث مع رئيس المجلس المحلي للاعظمية واقع الخدمات الصحية

11/05/2019 16:14:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

بحث مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، السبت ، مع رئيس المجلس المحلي لقضاء الاعظمية واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة الى المنطقة .





وذكر بيان لدائرة الصحة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان الساعدي التقى رئيس المجلس المحلي لقضاء الاعظمية صادق خلف والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة الى منطقة الاعظمية ومناطق بوب الشام ومنطقة سبع قصور وغيرها من المناطق التابعة لقضاء .





وذكر الساعدي إن" الدائرة تقدم خدماتها الى منطقة الاعظمية من خلال الخدمات الرعاية الاولية والمتمثلة في المراكز الرعاية الصحية الاولية في منطقة الاعظمية ومنطقة سبع قصور والراشدية وهدفنا من هذه الخدمات هي محاور متعددة منها رعاية الام والطفل ومتابعة الحوامل في هذه المراكز ".





واضاف اننا " نسعى في دعم المراكز الصحية من خلال توفير كافة المتطلبات الاساسية في مجال الخدمة الطبية وكذلك ستشهد الايام تحويل المركز الصحي الفرعي في بوب الشام الى مركز صحي رئيسي ليخدم اهالي المنطقة فضلا عن العمل جاري لافتتاح صالة طوارىء في منطقة سبع قصور .





وبين الساعدي انه " تم استئناف العمل في لتوسيع مستشفى النعمان والذي توقف الا ان حرص الدائرة ومجلس ومحافظة بغداد ووزارة الصحة ادى الى استئناف العمل في هذه المؤسسة المهمة .



فضلا عن تجهيز مستشفى النعمان ودعمه بكل الامكانيات ..



فيما أشار الوفد الى الدعم والإسناد الى المؤسسات الخدمية من اجل توفير الخدمة إلى أهالي بغداد بشكل عام والاعظمية بشكل خاص ..



موضحا إن الزيارة جاءت لفتح افاق التعاون العمل المشترك بين الدائرة ومؤسساتها من اجل الارتقاء بالخدمة المقدمة الى المواطن

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