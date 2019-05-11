مصدر يكشف أبرز الملفات التي سيبحثها عبد المهدي مع اردوغان في أنقرة

2019/05/11 | 16:30

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بغداد اليوم- متابعة

كشف مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن أبرز ملفين سيبحثهما رئيس الحكوم...





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