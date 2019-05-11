عام التدريب والتنظيم.. الحشد الشعبي يحتفي بتخرج الدورة السادسة للقوات الخاصة

2019/05/11 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت معاونية التدريب والتعليم في هيئة الحشد الشعبي بتخرج الدورة السادسة للقوات الخاصة بمشاركة أكثر من ٢٠٠ مقاتل.وذكر موفدنا أنّ مدرسة القوات الخاصة الأولى التابعة لمعاونية التدريب خرجت الدورة السادسة للقوات الخاصة بمشاركة ٢٠٥ مقاتل من مقاتلي اللواء الخامس في الحشد، مشيرا الى أنّ الدورة التي أُقيمت في مركز تدريب الشهيد ابو منتظر المحمداوي ...

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