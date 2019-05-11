المالية النيابية تكشف عن الرصيد المتبقي من موازنة 2019

2019/05/11 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، عن الرصيد المتبقي من موازنة 2019 بعد تمويل الموازنتين الجارية والاستثمارية.

وقالت التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نسبة الموازنة الجارية قد بلغت 95،7% وشكلت فيها نسبة الرواتب 65،9% وهي نسبة مرتفعة جداً”.

وأضافت، ان “نسبة الموازنة الاستثمارية بلغت 4،2% فيما شكلت نسبة الايرادات النفطية 94،5% مقابل نسبة 5،4% للايرادات الغير نفطية، مما يعني تواضع مساهمة الايرادات الغير نفطية، مما يجعل تمويل الموازنة عرضة للتقلبات الناتجة عن تغير أسعار النفط”.

وشددت التميمي، على “ضرورة المراجعة الشاملة للقوانين التي تم تشريعها بعد عام 2003 لإعادة النظر بعدالة توزيع الدخول، فضلاً عن تفعيل ودعم القطاع الخاص وتهيئة البيئة الملائمة لتطويره”.

وأوضحت، ان “المنهاج الوزاري للحكومة والذي أكد على تشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية في القطاعات كافة والتوجه الى اقتصاد السوق”.

وتابعت، ان “قيمة الرصيد المتبقي من الايرادات الكلية ورصيد أول المدة وبعد تمويل الموازنتين الجارية والاستثمارية قد بلغ 16،08 ترليون دينار”.

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