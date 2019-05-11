العثور على جثة مصابة بإطلاقات نارية شمالي بغداد

2019/05/11 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر امني، بالعثور على جثة رجل مصابة بإطلاقات نارية شمالي بغداد.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “قوة أمنية عثرت على جثة رجل عليها آثار إطلاقات نارية في منطقة سبع البور شمالي للعاصمة”.





وأشار الى “نقل الجثة للطب العدلي، وفتح تحقيق لكف ملابسات الحادث”.

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