2019/05/11 | 16:33

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التربية تؤجل امتحانات الدراسة المتوسطة..



“خطوة برس” تنشر (الجدول الجديد)

التربية تؤجل امتحانات الدراسة المتوسطة..



“خطوة برس” تنشر (الجدول الجديد)

مايو 11, 2019 - 4:23 م

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بغداد/ خطوة برس

اعلنت وزارة التربية، السبت، تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، الى ما بعد عيد الفطر.

وقالت التربية في بيان مقتضب تلقته “حطوة برس”، إنه “تقرر تأجيل جدول امتحانات المرحلة المتوسطة النهائية الى بعد العيد، بتاريخ 11 حزيران المقبل”.

الجدول الجديد:

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