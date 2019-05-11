2019/05/11 | 16:33

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سياسي بريطاني يحذر ترامب من الحرب على ايران: ستكون عالمية ثالثة

متابعة/ خطوة برس

حذر العضو السابق في مجلس العموم البريطاني، والاعلامي المعروف، جورج كالواي، اليوم السبت، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، من تبعات اعلان حرب مباشرة ضد ايران.

وقال كالواي في حديث نقلته صحيفة الاكسبرس وترجمته “الغد برس”، ان ايران تمتلك “القوة العسكرية والارادة للقتال”، مشددا على ان “امتلاكها صدى ديني حول العالم سيؤهلها لشن حرب عالمية ضد المصالح الامريكية، حيث سيقاتل اتباعها الولايات المتحدة في كل مكان ممكن”.

وتابع “هذه الحرب قد تبدا بشكل سريع جدا، وعلى الغالب ستبدا بفعل ايراني، فبالنسبة اليهم يا سيد ترامب، انت في حرب معهم مسبقا”.

يشار الى ان القوات الامريكية بدات تحشيدا موجها ضد ايران، بارسال حاملة الطائرات ابراهام ليكنولن الى الخليج، ووصول طائرات بي 52 القاصفة الاستراتيجية الى مطارات قطر، بحسب ما اوردت في وقت سابق الغد برس.

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