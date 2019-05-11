“البكالوريا” تؤجل تدريبات منتخب الاشبال

2019/05/11 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اختتمت، تدريبات منتخب الأشبال في ملعب الراحل علي كاظم، على ان تعاود بعد أسبوعين من الآن بسبب تزامنها مع الامتحانات النهائية للعام الدراسي لطلاب السادس الابتدائي ( بكالوريا ) والاول المتوسط، التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل، لذلك قرر الجهاز الفني إعطاء راحة الى جميع اللاعبين لتزامن الامتحانات مع الوحدات التدريبية، وستستأنف التدريبات يوم […]

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