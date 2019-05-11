زيدان يعلق على هزيمة برشلونة.. ويتحدث عن فالفيردي

2019/05/11 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، عن نظيره في الإدارة الفنية للغريم الكتالوني برشلونة، إرنستو فالفيردي، في وجه

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