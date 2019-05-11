فوائد الفحم في تنظيف الأسنان.. دراسة تحسم الجدل

2019/05/11 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يتنامى انتشار استخدام معاجين الأسنان بالفحم بين صفوف المستهلكين، وذلك بفضل حملات تسويقية تنظمها الشركات المنتجة لها، واعدة بأسنان صحية ناصعة البياض.

ورغم ادعاء

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