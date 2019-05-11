وزير الخارجية ووفده يصلون الكويت

2019/05/11 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وثل وزير الخارجيّة، والوفد المرافق له يصلون إلى الكويت وصل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، والوفد المرافق له إلى الكويت.وذكر بيان مقتصب لوزارة الخارجية ان الوزير الحكيم والفود المرافق له وصلوا الكويت لحضور اجتماعات اللجنة الوزاريّة المشتركة العراقية-الكويتية.وكان باستقباله وزير الخارجيّة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

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