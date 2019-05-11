ميليشيا نيجيرية تسرح مئات الأطفال المجندين

2019/05/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة اليونيسيف، ان مجموعة مسلحة تدعى "فرقة العمل المدنية المشتركة" في شمال شرق نيجيريا أفرجت عن 894 طفلا كانوا مجندين في صفوفها، من بينهم 106 فتاة.وقال كريستوف بوليارك المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بأن "فرقة العمل المدنية المشتركة" المسلحة والمنتشرة شمال شرق نيجيريا قامت بتسريح الأطفال "كجزء من التزام هذه المجموعة بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم".

وأعلن المتحدث الرسمي أن الأطفال المفرج عنهم سيتم إدخالهم في برامج مخصصة "لإعادة الإدماج" بهدف مساعدتهم على العودة إلى الحياة المدنية، وليجدوا "فرصا جديدة في تنمية مستقبلهم" حسب تعبيره.

وقال بوليارك "بدون هذا الدعم، سيواجه هؤلاء الأطفال صعوبات جمة للاندماج في الحياة المدنية، لأن معظمهم ليسوا متعلمين وبلا مهارات مهنية".

وفقا لليونيسف، فإن خدمات إعادة الإدماج قد ساعدت حوالي 9800 شخص ممن كانوا مرتبطين في السابق بالجماعات المسلحة، بالإضافة إلى الأطفال المعرضين للخطر في المجتمعات المحلية في نيجيريا، بين عامي 2017 و2018.

و"فرقة العمل المدنية المشتركة" هي ميليشيا أهلية نشأت في مدينة مايدوغوري، شمال شرق نيجيريا، وكانت قد شُكلت للمساعدة في هزيمة من يعرفون بالمقاتلين الإسلاميين في المدينة، حسب المنظمة.



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