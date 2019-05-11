2019/05/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني، اليوم السبت، ان "قوة أمنية وبإسناد من الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعش الإرهابية مختبئ في منزل سكني وسط قضاء الحوييجة وبحوزته اجهزة اتصال".وأضاف المصدر، ان القيادي تم اعتقاله بحسب معلومات استخبارية دقيقة قادت الى مكانه في القضاء"، مبيناً ان "القوات الأمنية نقلت القيادي إلى احد المراكز الأمنية للتحقيق معه".انتهى م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قيادي بداعش في الحويجة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قيادي بداعش في الحويجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).