اليمن .. بدء انسحاب الجيش واللجان الشعبية من موانئ الحديدة برعاية الأمم المتحدة

2019/05/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن وافق على الانسحاب بشكل أحادي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الاستراتيجية الواقعة في محافظة الحديدة.وقالت الأمم المتحدة في بيان إنها ستشرف على عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مرحبة بهذه الخطوة من قبل أنصار الله.هذا وكشفت أن عملية إعادة الانتشار في الموانئ ستستمر لمدة 4 أيام، انطلاقا من اليوم السبت وحتى الـ 14 من الشهر الجاري.انتهى.ص.هـ.ح.

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