“داعش” يعلن “ولاية” في الهند بعد دحره في العراق وسوريا

2019/05/11 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… بعد مرور سنوات على انهيار عصابات داعش في سوريا والعراق، أعلنت ما أسمتها “ولاية” جديدة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.وذكرت وكالة “رويترز”، السبت، أن حسابات مرتبطة بداعش الإرهابي على شبكات التواصل أعلنت تأسيس “ولاية الهند” بعد مقتل مسلح قيل إنه على صلة بالتنظيم، في اشتباك بين مسلحين وقوات […]

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