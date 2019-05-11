2019/05/11 | 16:45

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مصرع خمسة اشخاص في حادث سير غربي الناصرية (صورة)

بغداد/ خطوة برس

لقي خمسة اشخاص مصرعهم، السبت، بحادث تصادم في منطقة سكنة غربي مدينة الناصرية.

وقال مصدر محلي لـ”خطوة برس”، ان “الحادث وقع بين سيارة صالون نوع (چارجر ) و صهريج لنقل المشتقات النفطية نوع (مرسيدس أكتروز) سائقها من محافظة نينوى على الطريق الدولي السريع بين محافظتي ذي قار والمثنى (الممر الواحد)”.

وأشار الى ان “الحادث تسبب بمصرع خمسة اشخاص في السيارة الصالون وهم من سكنة محافظة البصرة”، مبينا ان “مركز شرطة البطحاء من جانبه فتح تحقيقا بالحادث بعد نقل الجثث الى شعبة الطب العدلي”.

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