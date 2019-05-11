صور .. مصرع خمسة اشخاص بحادث مروع جنوب العراق

2019/05/11 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي خمسة اشخاص مصرعهم بحادث تصادم في منطقة سكنة غرب مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وقالت شرطة المحافظة في بيان اليوم السبت، ان الحادث وقع بين سيارة صالون نوع (چارجر ) و صهريج لنقل المشتقات النفطية نوع (مرسيدس أكتروز) سائقها من محافظة نينوى على الطريق الدولي السريع بين محافظتي ذي قار والمثنى (الممر الواحد) .

واضاف البيان ان الحادث تسبب بمصرع خمسة اشخاص في السيارة الصالون وهم من سكنة محافظة البصرة، منوها الى ان مركز شرطة البطحاء من جانبه فتح تحقيق بالحادث بعد نقل الجثث الى شعبة الطبابة العدلية .

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