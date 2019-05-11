الخطوط التركية تدفع ثمن التوسع الاستعراضي

2019/05/11 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نتائج الخطوط الجوية التركية في الربع الأول من العام الحالي، التي أعلنت أمس، أنها لا تزال تدفع ثمن خطط التوسع الاستعراضية

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