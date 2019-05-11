قانونيا.. الوزير الحكيم ووفده لن يتمكنوا من مناقشة اتفاقية خور عبد الله مع الكويت

وتابعت نصيف :” اذا كانت الزيارة لاتهدف الى بحث هذه القضايا، فما الهدف منها؟ ولماذا نرى وفوداً عراقية كثيرة تزور الكويت مقابل وفود كويتية قليلة تزور العراق، في حين يجب اعتماد مبدأ التعامل بالمثل وفقاً للدستور، اما بشأن احتمالات بحث هذه الامور وراء الكواليس، فنأمل ان الوفد العراقي لن يورط نفسه في هذه القضايا احتراماً لإرادة الشعب العراقي ” ، مطالبة رئيس الوزراء بـ ” عرض تفاصيل الزيارة على مجلس النواب نظراً لارتباطها بقضايا حساسة ومهمة بالنسبة للعراق “.
وأوضحت أنه :” اذا كان هناك موضوع يستحق ان تناقشه وزارة الخارجية مع الكويت فهو قيام الأخيرة بدفن منطقة قليلة الاعماق في خور عبد الله وتحويلها إلى جزيرة، فلماذا تلتزم الخارجية الصمت تجاه هذه القضية؟ “.
وأضافت :” اما فيما يخص الربط السككي مع الكويت، ففي حال موافقة وزارة النقل عليه خلافا لتوصيات اللجنة التحقيقية البرلمانية سيتم استجواب الوزير في مجلس النواب “.
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