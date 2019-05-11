أمانة بغداد تنفذ حملة لإزالة التجاوزات من منطقة المنصور.. (صور)

2019/05/11 | 17:01

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، تنفيذها حملة لازالة التجاوزات في منطقة المنصور غربي العاصمة.

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