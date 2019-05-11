2019/05/11 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، بدء الاجتماع التحضيري للجنة العراقية الكويتية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاجتماع التحضيري للجنة العراقية الكويتية بدأ برئاسة الوزير محمد علي الحكيم".وكان وزير الخارجية توجه في وقت سابق من اليوم السبت، الى الكويت لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

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