بالوثيقة.. موعد جديد للامتحانات المتوسطة

2019/05/11 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، السبت، تغيير موعد الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018-2019.وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/11 وتنتهي يوم الاحد الموافق 2019/6/30 ".واضاف حسن ان "الوزارة ابلغت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بالموعد الجديد للامتحانات ليتسنى لهم تبليغ الطلبة به".

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