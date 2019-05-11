طائر انقرض قبل 136 ألف عام يبعث من جديد

2019/05/11 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اكتشف العلماء، أن طائر راعي الكوفيير، الذي انقرض منذ فترة بعيدة جدا، عاد للظهور مجددا ، بعد أن مر مرتين في نفس عملية التطور.وجرى الحديث عن هذا الطائر، الذي حقق هذا “الإنجاز المشهود في التطور”، في دراسة جديدة نشرت في مجلة Zoological Journal of the Linnean Society البريطانية.وعاشت طيور راعي الكوفيير […]

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