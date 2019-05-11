العلماء الروس يكتشفون سر اختفاء الماء على سطح المريخ

2019/05/11 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اكتشف العلماء الروس من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، سر اختفاء المياه على سطح المريخ.ووفقا للخبراء، فإن كل عاميين (أرضيين) يحل على الكوكب الأحمر فصل صيف حار جدا، وفق موقع “وان”.وأضاف الخبراء أنه في الغلاف الجوي للمريخ تنشأ “نافذة”، حيث يرتفع بخار الماء إلى الطبقة العليا ومنها تنقله الرياح إلى القطب الشمالي.[…]

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