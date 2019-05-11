2019/05/11 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق: رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).