2019/05/11 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… افادت هيأة المنافذ الحدودية يوم الجمعة بإحالة ثلاثة مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيأة في بيان اليوم، انه تمت إحالة مسافر بنغالي بحوزته “سمة دخول ومغادرة مزورة”، كما تمت إحالة أم مسافرة مع ابنتها بحوزتهم “جوازات سفر هولندية (شبيه) ” يرومون السفر الى مصر على متن الخطوط الجوية المصرية.

واضاف البيان انه جاء ذلك بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزيفة، مشيرا الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار.



(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عراقي وبنغاليين حاولوا السفر بجوازات مزيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عراقي وبنغاليين حاولوا السفر بجوازات مزيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).