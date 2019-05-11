2019/05/11 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..حذرت مقررة البرلمان خديجة علي، السبت، من وجود “سر غامض” وراء عدم تمرير قانون الخدمة الاتحادي للدورة الثالثة على التوالي، مبينة ان القانون لازال يراوح في اللجنة القانونية.وقالت علي لـ/المعلومة/ إن “قانون الخدمة الاتحادي ولمرات عديدة يصل الى رئاسة البرلمان ويعاود أدراجة الى اللجنة القانونية ولمدة ثلاث دورات من دون علم أعضاء المجلس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقررة البرلمان: سر غير معلن وراء فشل تمرير قانون الخدمة الاتحادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقررة البرلمان: سر غير معلن وراء فشل تمرير قانون الخدمة الاتحادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).