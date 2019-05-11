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ضبط صهريج لتهريب النفط واحتجاز اثنين من مستخدميه في ديالى

ضبط صهريج لتهريب النفط واحتجاز اثنين من مستخدميه في ديالى

مايو 11, 2019 - 5:51 م

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بغداد/ خطوة برس

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم السبت، ضبط صهريج لتهريب النفط واحتجاز اثنين من مستخدميه في إحدى نقاط التفتيش بمحافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “شرطة نفط الوسط ضبطت صهريجا مع متهمين اثنين في سيطرة خالص-عظيم التابعة لها”، مبينة أن “الصهريج يحمل منتوجا نفطيا غير معروف الكمية والنوعية كون تحديد النوع من اختصاص وزارة النفط”.

وأوضحت أن “الصهريج كان قادما من قضاء الخالص ومتوجها إلى محافظة كركوك”، مشيرة إلى أنه “يحمل خزانا محورا يستخدم لتهريب كميات أكبر من المشتقات وبصورة مخفية”.

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